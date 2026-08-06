Montesinos revela la "preocupación" del PP sobre el ático de Ayuso: "Tanto en Génova como en los territorios están atónitos, reconocen que faltan explicaciones"

El periodista Pablo Montesinos informa en Al Rojo Vivo de cómo se vive, tanto en la sede nacional del PP, en Génova 13, como en las distintas estructuras territoriales del partido, la crisis abierta en el PP madrileño por el famoso ático de Isabel Díaz Ayuso.

La polémica del atíco de más de 6 millones de euros que la Comunidad de Madrid compró para que la presidenta Isabel Díaz Ayuso trabajase durante las obras de la casa Oficial de Correos siguen coleando. En sus explicaciones sobre el inmueble, Ayuso volvió a mentir al afirmar que Planifica Madrid hace compraventas "todo el año": en todo su mandato solo ha comprado dos inmuebles.

El tema preocupa, en privado, al seno del PP, tal como revela en Al Rojo Vivo el periodista y adjunto a la directora de Artículo 14, Pablo Montesinos: "Internamente la preocupación sigue intacta".

Así explica que "en Génova ha intentado por todos los medios desligarse de toda esta tormenta política, aunque, es verdad que sin desautorizar, al menos públicamente, en ningún caso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero sí distanciándose y mucho".

De hecho, añade el periodista, "tanto en Génova 13 como también barones territoriales del PP todavía se reconocen en privado, atónitos y preocupados por la deriva que está tomando esta crisis". Es más, "reconocen en privado que todavía no se han dado las explicaciones suficientes".

Por tanto, "internamente en el PP, tanto en Génova 13 como también en otras estructuras territoriales, te reconocen que la crisis todavía no está resuelta, que hay incógnitas por resolver y que están atónitos, que no entienden muy bien cómo se ha podido llegar a esta situación", resume y concluye Montesinos.

En el vídeo podemos ver al completo su entrevista donde habla también de cómo va a afrontar el PP el reparto de menores migrantes llegados el pasado jueves a la ciudad de Ceuta.

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