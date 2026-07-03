Montesinos revela la postura del PP tras el acuerdo con Vox en Andalucía: "No habría otra salida"

En Al Rojo Vivo, el periodista resume el sentir del PP andaluz tras el acuerdo de Gobierno con Vox que permitió la investidura de Juanma Moreno. Además, se ha referido a las joyas atribuidas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El periodista y adjunto a 'Artículo14', Pablo Montesinos, ha resumido en una sola frase el estado de ánimo con el que el PP andaluz afronta el acuerdo de Gobierno alcanzado con Vox para hacer posible la investidura de Juanma Moreno: "No había otra salida".

Moreno ha sido investido presidente de la Junta de Andalucía después de cerrar in extremis un Acuerdo de Gobierno y Estabilidad con Vox apenas unas horas antes de la segunda votación de investidura. El candidato popular obtuvo el respaldo de 68 de los 109 diputados del Parlamento andaluz, frente a 41 votos en contra.

Las negociaciones se prolongaron hasta el último momento para cerrar el reparto de responsabilidades en el nuevo Ejecutivo. El pacto otorga a Vox la Vicepresidencia de la Junta y una macroconsejería que reunirá las competencias de Justicia, Turismo, Desregulación y Administración Local, cartera que asumirá el portavoz del partido, Manuel Gavira.

Además, Montesinos se ha referido a la información publicada por 'Artículo14' sobre las joyas atribuidas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según explica, fuentes de la Agencia Tributaria sostienen que su valor podría ser superior a los 1,3 millones de euros que se habían estimado inicialmente.

El periodista asegura que esas mismas fuentes, que ya adelantaron la personación de la Agencia Tributaria en la causa antes de que se confirmara oficialmente, recuerdan que el organismo cuenta con un servicio especializado de tasaciones integrado en Aduanas.

Según estas fuentes, ahora que la Agencia Tributaria forma parte del procedimiento judicial, podrá prestar apoyo al magistrado mediante informes periciales y valorar oficialmente las joyas. "En la Agencia Tributaria dicen que las piezas podrían costar bastante más de 1,3 millones de euros y que podrían ser tasadas por su servicio especializado de Aduanas", explica.

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