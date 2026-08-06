Montesinos, sobre el reparto de menores migrantes en las comunidades del PP: "Aseguran que van a cumplir la ley y lo pactado con Vox"

El periodista Pablo Montesinos analiza en Al Rojo Vivo cómo afrontan los gobiernos autonómicos del PP la acogida de los menores migrantes llegados a Ceuta. En el vídeo, los detalles.

¿Acogerán finalmente las comunidades del PP a los menores migrantes que han llegado a Ceuta? Los 'populares' han avisado a sus socios de Vox y han dicho que cumplirán la ley.

Según informa en Al Rojo Vivo el periodista Pablo Montesinos, adjunto a la dirección de 'Artículo 14', la crisis migratoria en Ceuta va a poner a prueba las costuras de los gobiernos autonómicos de coalición entre el Partido Popular y Vox.

"Lo que reconocen los barones territoriales", señala el periodista, después de haber hablado con "casi todos los barones territoriales", es que "sí se va a cumplir la ley, pero, a renglón seguido, lo que dicen las fuentes consultadas es que ya están poniendo incluso a sus servicios jurídicos a trabajar para ver las diferentes opciones que hay, porque aseguran que están absolutamente sobrepasados, que no tienen más capacidad de recibir a esos inmigrantes".

Ahora bien, también añaden que "se va a cumplir escrupulosamente con lo pactado con Vox, por lo cual parece difícil de casar ese compromiso con Vox con respecto a los menores migrantes con el cumplimiento de la ley".

Por tanto, según Montesinos, "los barones que hemos consultado reconocen que esto es una prueba relevante en los gobiernos de coalición, además, en un periodo claramente preelectoral en el que la consigna, al menos hasta ahora, era evitar por todos los medios los líos internos para no dar armas políticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez", concluye Montesinos.

En el vídeo podemos ver con más detalle esta información, así como lo que piensan desde el seno del PP, tanto en Génova como en las diferentes estructuras regionales, sobre la polémica del ático de Ayuso.

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