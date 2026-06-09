Montesinos: "El horizonte judicial de Zapatero es bastante negro y en paralelo lo es también para el Gobierno"

El periodista Pablo Montesinos mantiene que el Gobierno ahora, con la visita del papa, está disfrutando de "unos días de algo más de tranquilidad", tal como reconocen en los corrillos informales, pero "el calendario judicial está ahí y la cuestión de Zapatero es especialmente complicada de gestionar para el Gobierno".

Una de las últimas novedades sobre el expresidente José Luis Zapatero, es que el juez Calama ha solicitado a EEUU permiso para utilizar como prueba el móvil del principal accionista de Plus Ultra. En el teléfono de Rodolfo Reyes se recogen conversaciones de los directivos de Plus Ultra sobre el rescate de la compañía que ponen de manifiesto las gestiones que realizaron y que pueden ser claves para el caso.

Según el auto al que ha tenido acceso laSexta, esta información, en la que se recogen conversaciones de los directivos de la compañía, fue puesta a disposición de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) mediante un oficio remitido el 18 de marzo de 2026.

Tras conocer esta información, el periodista Pablo Montesinos, adjunto a la directora de 'Artículo 14', asegura que es indiscutible lo "muchísimo" que el expresidente tiene que aclarar los próximos 17 y 18 de junio en la Audiencia Nacional.

"Es verdad que el horizonte judicial del expresidente es bastante complicado, es bastante negro y es verdad que, en paralelo, también lo es para el Gobierno de coalición y para el presidente del Gobierno, para Pedro Sánchez", afirma el periodista.

Porque, "concatenando con la visita del papa, donde el Gobierno ahora está como disfrutando de unos días de algo más de tranquilidad, tal como reconocen en los corrillos informales con periodistas, el calendario judicial está ahí y la cuestión de Zapatero es especialmente complicada de gestionar para el Gobierno y, en concreto, para el PSOE porque el expresidente ha sido la gran referencia del partido, el icono para muchos socialistas que ahora anímicamente están muy destruidos y muy tocados", subraya Montesinos.

Recordemos que además, añade el periodista, "en los momentos más delicados del PSOE, Zapatero ha estado ahí para salvarles, para darle un balón de oxígeno", y ahora "es Zapatero el que está generando ese hundimiento anímico en las filas", finaliza Montesinos.

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