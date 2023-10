Como es habitual, los diputados de los partidos nacionalistas no han acudido a la jura de la Constitución de la princesa Leonor, pero los principales ausentes de la cita en el Congreso de los Diputados, marcada por el 18 cumpleaños de la heredera, son los reyes eméritos. Tanto el rey Juan Carlos I, como la reina Sofía se han ausentado del acto institucional por la mayoría de edad de su nieta.

Ya se daba por hecho la ausencia del rey emérito, pero la decisión de parte de la Casa Real de que no acudiera la reina Sofía se tomó más tarde, para no diferenciarla Juan Carlos I. No obstante, ambos estarán presentes en la celebración privada del cumpleaños de Leonor en el Palacio Real del Pardo y según detalla Pablo Montesinos Aguayo, la decisión tomada "no ha sido fácil". A lo que le ha respondido Angelica Rubio "si quieres seguir siendo rey tienes que hacer eso" y ambos han entrado en un rifirrafe sobre la ausencia del Rey Emérito en el Salón de Plenos.

Montesinos ha añadido que "la decisión de la Jefatura del Estado del rey don Felipe, en colaboración con el Palacio de la Moncloa, de que el rey Juan Carlos no acuda es relevante y lanza un mensaje". "El rey don Felipe tenía muy claro que el protagonismo hoy lo tenía que tener la heredera", concluye el periodista.