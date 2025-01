Montesinos analiza la relación entre Junts y el Gobierno: "Me cuesta imaginar que vayan a dejar caer a Sánchez"

El periodista ha indicado en Al Rojo Vivo que lo que se desprende de la relación entre PSOE y Junts es que la "inestabilidad del Gobierno es absoluta", destacando que Pedro Sánchez no logra "atar la legislatura".

Pedro Sánchez dice "no" a lo que Carles Puigdemont le pidió para dar estabilidad a su Gobierno. El Ejecutivo descarta tramitar la propuesta de Junts para que el presidente del Gobierno se someta una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados.

Pablo Montesinos ha confesado que a él le cuesta imaginar que Junts "vaya a dejar caer a Sánchez" por este "choque" con el Gobierno. Sin embargo, ha reconocido que lo que se puede desprender de todo esto es que la inestabilidad "es absoluta". "Sánchez no logra atar la legislatura", ha destacado.

Un momento que Antonio García Ferreras ha aprovechado para intervenir, recordando que no es la primera vez que no hay Presupuestos. "Ahora mismo hay comunidades autónomas gobernadas por el PP donde no van a poder sacarlos, ¿qué van a hacer?", ha preguntado.

Una argumento al que Montesinos ha respondido señalando que el problema es que en esta legislatura no han logrado sacar adelante "ninguno". "La normalidad parlamentaria y política exige que haya Presupuestos. Sánchez se comprometió a ello", ha recordado.