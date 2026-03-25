Montesinos analiza las negociaciones de Mañueco y VOX: "El primer objetivo es salvar la Mesa de las Cortes"

En Al Rojo Vivo, Pablo Montesinos analiza el primer día de negociaciones de Alfonso Fernández Mañueco con Vox: "Aunque es consciente de que la convocatoria de elecciones en Andalucía podría influir en el escenario, considera que existe margen suficiente para alcanzar un entendimiento".

Pablo Montesinos, periodista y adjunto a la directora de 'Artículo 14', ha analizado la situación política en Castilla y León. En concreto, se ha referido a Alfonso Fernández Mañueco, quien ha iniciado este miércoles una ronda de negociaciones con Vox para facilitar su investidura como presidente de la Junta. Al resto de fuerzas con representación parlamentaria las ha citado para el jueves.

"Se trata de una primera toma de contacto. Es relevante que, por el momento, no va a intervenir Génova; es decir, no habrá ningún representante de la dirección nacional del partido en estos contactos con la formación de Santiago Abascal. Al menos, de momento. Es lo que señalan desde el entorno de Mañueco".

Montesinos también ha explicado que "el primer objetivo es salvar la Mesa de las Cortes, es decir, que la presidencia recaiga en el Partido Popular o en Vox, en función del acuerdo que alcancen. La intención inicial de Mañueco era que dicha presidencia fuera para el Partido Popular".

Además, ha subrayado que Mañueco "se siente fuerte tras el resultado electoral. Aunque es consciente de que la convocatoria de elecciones en Andalucía podría influir en el escenario, considera que existe margen suficiente para alcanzar un entendimiento".

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