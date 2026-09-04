Montesinos analiza los gestos de Robles durante la comparecencia de Sánchez: "Estaba mandando un mensaje"

El periodista ha indicado que cree que la ministra Margarita Robles, con sus gestos en el Congreso, quería enviar el mensaje de que "no está de acuerdo con la estrategia" que están siguiendo desde Moncloa.

Pablo Montesinos ha confesado en Al Rojo Vivo que cree que la ministra Margarita Robles sabía "perfectamente" lo que estaba haciendo con sus gestos en el Congreso mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizaba una comparecencia por la situación en Ceuta.

"Ella sabía perfectamente lo que hacía cuando era la que menos aplaudía o la primera en sentarse", ha asegurado, señalando que fue la única dirigente del PSOE que, con sus gestos, decidió mandar un mensaje.

De esta forma, el periodista ha destacado que Robles, con su actitud, pretendía dejar claro que no está de acuerdo "con la estrategia que están siguiendo desde Moncloa".

Además,ha recordado que a esto se une la relación que ella tiene con Fernando Grande-Marlaska y con otros miembros del partido, dejando claro que son relaciones que están "muy deterioradas".

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