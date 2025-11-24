Monrosi señala que la condena del fiscal no perjudica a Sánchez: "Sirve al relato del Gobierno de que hay una evidente ofensiva judicial"

El periodista José Enrique Monrosi analiza en este vídeo el impacto que la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien este lunes ha presentado oficialmente su renuncia, está teniendo tanto en los socios del Gobierno como en la opinión pública.

El periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, asegura que la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien este lunes ha presentado oficialmente su renuncia, no perjudica al Gobienro, sino todo lo contrario.

"Creo que hay mucha gente que piensa que la condena pone contra las cuerdas a Sanchez, pero tengo la intuición de que se equivocan profundamente", afirma el periodista.

Igual que el escándalo de corrupción de Santos Cerdán, Koldo y Ábalos "sí me parece un boquete inmenso en la línea de flotación del Gobierno", señala contundente Monrosi, "creo que cada vez que asistimos a una sobreactuación de la Justicia, sea en el ámbito del fiscal general del Estado, de la esposa del presidente, Begoña Gómez, o del hermano del presidente, David Sánchez, le sirve (y beneficia) al Gobierno para dos cosas", añade.

Esto es, primero, señala Monrosi, parlamentariamente como pegamento para los socios. "La semana pasada, todos los socios, cuando se publicó el segundo informe de la UCO contra Santos Cerdán, estaban despistados sin saber qué hacer, y ahora, en cambio, están al unísono condenando la condena al fiscal".

Pero también beneficia al Gobierno con respecto a la opinión pública: "Esta condena le sirve al relato del Gobierno de que hay una ofensiva judicial, que yo creo que es evidente, y eso la opinión pública lo está ya valorando", remata el periodista. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

