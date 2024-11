El periodista del elDiario.es José Enrique Monrosi asegura que a las personas afectadas por la tragedia de la DANA de Valencia, a aquellos que han perdido a familiares, sus casa y sus negocios no podemos ir a explicarles el reparto de las autonomías y a quién correspondía hacer qué, "pero los periodistas sí tenemos la obligación de trasladarles a la ciudadanía la información de lo que ha ocurrido y de lo que ha hecho cada uno".

Con esto, asegura también que "entiende que el PP quiera, en su afán de echar al Gobierno de Pedro Sánchez y de protegerse de una catástrofe en la que su gestión está implicada al primer nivel, porque gobiernan en la Comunidad Valenciana, confundir las cosas. Pero lo que ha sucedido deja poco margen a la interpretación".

Así, afirma el periodista que "el Estado funcionó" porque los avisos funcionaron: los de la AMET (el aviso rojo estaba desde las 07:30h), los de la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuyos datos pueden verse en tiempo real desde su web, incluso el Ejército se desplegó antes a la espera de órdenes, la delegación del Gobierno llamó para alertar hasta tres veces a la Generalitat y esas llamadas se desecharon...

"Y en el momento más crítico, cuando la gente ya se estaba ahogándose, resulta que el señor Mazón tras tener varias actos de agenda que no tenían nada que ver con la catástrofe que se avecinaba en Valencia, se fue a un comida privada y desapareció (...) Y la diferencia entre que se alertase a tiempo o no, son vidas. Y sí, el president de la Generalitat ya no por su incompetencia, sino por su dejadez e irresponsabilidad es responsable de que haya muerto gente que hoy debería estar vida", finaliza contundente Monrosi. En el vídeo, no obstante, podemos ver al completo su intervención.