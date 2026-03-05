Monrosi exige al PP que aclare "qué debería hacer España en la guerra" porque "la ciudadanía espera certezas del partido que aspira a gobernar"

El periodista de 'eldiario.es' cuestiona la ambigüedad del PP sobre Irán: pide que diga si apoyaría una guerra como la de 2003 y critica que lance "mensajes contradictorios" solo para atacar a Pedro Sánchez.

Con Oriente Próximo sumido en una creciente tensión cinco días después de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha iniciado su intervención pública apelando a la "contención, a evitar la escalada y al regreso a la negociación".

Durante un acto celebrado en el Congreso con motivo del Día Internacional de la Mujer, Feijóo extendió ese llamamiento a todos los actores implicados en el conflicto. A la salida del evento, los periodistas le preguntaron directamente si su petición de contención iba dirigida también al presidente estadounidense, Donald Trump. "¿A quién pide contención, a Trump?", le plantearon. "A todas las partes", respondió el dirigente popular.

Sobre esta posición se ha pronunciado el periodista 'eldiario.es' José Enrique Monrosi, quien ha cuestionado la ambigüedad del discurso del PP. "También sería interesante que la oposición dijese claramente si está a favor de esta guerra, si el Partido Popular cree que España debería secundar a Estados Unidos en una guerra ilegal como la de 2003".

Monrosi ha recordado que el precedente histórico es conocido: "Ya sabemos lo que defendía el Partido Popular de José María Aznar. Lo dijo, lo hizo y vaya si lo pagamos caro".

A su juicio, si el partido mantiene hoy una posición similar, debería expresarlo sin ambigüedades. "Si el Partido Popular ahora piensa lo mismo, que salga y lo diga. Lo que no puede ser es lanzar mensajes contradictorios o hacer el ridículo por estar únicamente pensando en cómo atacar a Pedro Sánchez".

El periodista ha defendido además que, en un contexto internacional especialmente delicado, la ciudadanía necesita claridad política: "El partido que aspira a gobernar este país tiene que ofrecer certezas. Si creen que España debería haber apoyado la guerra, que lo digan abiertamente".

