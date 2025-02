Monrosi, tras las conclusiones de la abogada de Rubiales en el juicio por el beso a Hermoso: "Es deleznable que se siga poniendo el foco en la víctima"

La acusación particular y popular y las defensas han expuesto sus conclusiones finales en el juicio a Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso. La abogada del expresidente de la RFEF ha asegurado, en su exposición, que el hecho de que "el beso no gustase a la señora Hermoso no lo convierte en un delito". Así, la letrada ha solicitado una sentencia absolutoria "porque no podemos confundir el pecado y el delito, es decir, lo social y moralmente reprochable con lo penalmente condenable".

"Esta intervención de la abogada de Rubiales sintetiza todo lo que supuestamente habíamos aprendido y avanzado en los últimos años sobre lo que no se debe hacer y cómo no se deben tratar los presuntos casos de violencia machista", asegura el periodista José Enrique Monrosi.

"Es deleznable seguir poniendo el foco en la víctima", añade el periodista, haciendo alusión a las palabras de la letrada cuando aseguraba que Hermoso no estaba ni asqueada ni aturdida por la situación. "Es lamentable", subraya Monrosi.

"La situación de Rubiales no tiene un pase y creo que durante todo el procedimiento del juicio ha acreditado que evidentemente fue una agresión sin consentimiento y que su futuro procesal es muy complicado", finaliza.