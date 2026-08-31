Monrosi, sobre la ausencia de Felipe VI en Ceuta: "Sánchez ha dado a entender que él le ha exigido al rey que vaya"

El periodista ha indicado que se ha visto a un presidente del Gobierno "desconocido" durante su primera entrevista tras la vuelta de las vacaciones. "Da la sensación de ir por detrás de los acontecimientos", ha destacado.

José Enrique Monrosi ha reaccionado a la primera entrevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su vuelta de las vacaciones. Unas declaraciones que ha realizado un mes después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

"Ha dado a entender que él le ha exigido al rey que vaya a Ceuta", ha señalado. "Creo que es el momento de que vaya, las condiciones lo requieren y así se lo hemos trasladado", ha destacado, indicando que cree que ha utilizado ese escudo en su discurso para cambiar el tono de la entrevista.

Una entrevista que el periodista ha asegurado que ha retratado a un presidente "desconocido". "Si alguna habilidad le reconocen hasta sus detractores es la capacidad que tiene para en las situaciones más adversas tener la habilidad de ponerse al frente y dar la sensación de ir por delante de los acontecimientos", ha recordado.

Sin embargo, ha destacado que en esta ocasión ha dado la sensación de que sigue muy "por detrás de los acontecimientos" y muy "alejado de la situación y el sentimiento de los ceutíes".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.