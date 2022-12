LO QUE SE ESCONDE DETRÁS DE LA FOTO OFICIAL

Informe Mongolia ha accedido al making of de la foto del cumple de la reina Sofía donde el fotógrafo anima a la familia real para posar en la foto oficial: "Letizia, ¿De qué vas disfrazada? ¿De la niña de 'The Ring'?". Además también hay mensaje para Froilán: "No aguanto, cuando termine esto nos vamos a la Joy".