Las versiones sobre los viajes se han ido matizando en solamente una semana. Una vez conocida la información, el presidente extremeño negó los datos y dijo que eran viajes de trabajo. En rueda de prensa afirmó que "pueden parecer muchos viajes pero se corresponden al compromiso de ejercer responsablidades allá donde se ha dado la oportunidad de hacerlo, he ido siempre a trabajar honestamente".

En esa rueda de prensa aseguró que los viajes personales corrían de su bolsillo, que era prácticamente imposible saber dónde estuvo y haciendo exactamente qué con tanto desplazamiento, aunque apenas 24 horas después, en la convención del PP de Cáceres ya dejó una puerta abierta. Si alguno no es de trabajo, devolverá el dinero: "Voy a pedir al Senado la relación de viajes que se ponen en cuestión y voy a devolver hasta el último céntimo".

Después de esa comparecencia hay más contradicciones. Monago había dicho que iba a dpedir la relación de esos viajes al Senado, que no era tarea fácil. Pues bien, el Gobierno extremeño, en su nota de prensa, afirma que "en los años en los que fue senador efectuó numerosos viajes por toda la geografía nacional, al igual que el resto de senadores de toda España, y que todos y cada uno de los mismos, han sido acreditados públicamente como viajes de trabajo por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Senado", es decir, que supuestamente los viajes de trabajo de los senadores populares estarían acreditados ya públicamente.

¿Cómo se explica que tenga que pedir el exsenador Monago la lista de los viajes al Senado y no al propio partido? ¿cómo es posible que los populares canarios dijeran que no recordaban si Monago había pasado por allí o para qué?. Se leía en 'La Opinión de Tenerife', el PP de Tenerife no podía probar que los viajes de Monago fueran laborales porque no llevaba un registro de los viajes que hacían miembros del partido allí.

Esto sumado a que algunos miembros del PP, como el exsenador popular canario, José Macías, reconocía que Monago "nunca intervino en temas canarios ni mantuvo ninguna conversación con él sobre asuntos de Canarias durante toda esa legislatura". Otro senador canario del PP, Antonio Alarcó, al principio dijo no tener ni idea de esos viajes a las islas, aunque luego matizó sus palabras diciendo que necesitaba tiempo para recordar. La que sí recordaba los viajes era Olga María Henao, que confirmó que Monago viajó a Tenerife para verla aunque ella dijo desconocer si esos viajes eran o no pagados por el Senado.