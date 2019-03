Un vídeo denuncia que el Gobierno deja morir a 12 enfermos de Hepatitis C al día

PONE EN EVIDENCIA LA FALTA DE RESPUESTAS POLÍTICAS

'Mami' se trata de una producción de 'Bocalobo' en el que advierten de que existe el tratamiento que puede salvar la vida a los pacientes con Hepatitis C pero hay casos en los que no se usa por falta de decisión política. La protagonista del vídeo es una niña de Elche que perdió a su madre por no tener acceso a los medicamentos.