A Samuel Luiz lo asesinaron a golpes entre varias personas el pasado fin de semana en A Coruña. Todo ello mientras gritaban, según los testimonios de los testigos, "maricón de mierda".

Por el momento, la Policía ha detenido a cuatro personas que ya han pasado a disposición judicial, pero no se descartan nuevos arrestos porque en la paliza mortal participaron más agresores.

En sus declaraciones, los implicados han alegado que iban en estado de embriaguez para justificar lo ocurrido. Algo sobre lo que María Llapart ha reflexionado en Al Rojo Vivo.

"Yo no sé qué le pasa a alguien por la cabeza y por el corazón para matar a otra persona a puñetazos y patadas. Me da igual lo que digan, todos y todas hemos salido por la noche", ha señalado con contundencia. "No sé qué le pasa a alguien por la cabeza para tener a alguien en el suelo y darle golpes hasta matarlo", ha añadido.

Un contundente alegato que puedes escuchar en el vídeo de Al Rojo Vivo que acompaña a estas líneas.