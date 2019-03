La polémica del bocadillo

El Ayuntamiento de Madrid estudia prohibir comer bocadillos en la calle, como ya hacen ciudades como Roma. Una medida "surrealista", tal y como ha defendido Ferreras. Miguel Ángel Villanueva, vicealcalde de Madrid, ni confirma ni desmiente la noticia. "No estoy en condiciones de poder contestarle la pregunta", afirmaba Villanueva. Algo que se interpreta como un "me lo estoy pensando" según Ferreras.

Para Alfonso Rojo "este decreto 'antipanini', como ya se le conoce en Roma, es una estupidez". "No me parece tampoco el momento para plantear esta ordenanza. Quieren armar jaleo. ¿Qué necesidad hay de esto con la que está cayendo?", defiende el periodista. El resto de la mesa de debate no salían de su asombro.