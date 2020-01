El Gobierno de coalición no ha hecho más que arrancar y ya ha recibido numerosas críticas por parte de la oposición y de algunos medios de comunicación. Prueba de ello es que diversos diarios han acusado a Irene Montero de plantar a la reina en un acto sobre violencia machista para acudir a Al Rojo Vivo a una entrevista.

De hecho, Antonio García Ferreras le preguntó sobre esto y la ministra de Igualdad explicó los motivos. Según dijo, se trató de un tema de agenda que se organizó antes, incluso, de la formación de Gobierno.

Tras las críticas recibidas, García Ferreras ha respondido de manera tajante: "En la derecha mediática intentan convertir en desplante a la reina el hecho de que Montero no estuviera en su acto de ayer y estuviera aquí, cuando la ministra dijo que era una cuestión de agenda, que estaba decidida incluso antes de que fuese ministra".

"Algunos no quieren esperar ni a que se produzca esa equivocación"

Además, el presentador también se ha referido a las críticas que se están lanzando desde algunos sectores al nuevo Ejecutivo. Asegura que "este Gobierno va a cometer errores porque no hay en el mundo uno que no lo haga", pero lo cierto es que "algunos no quieren esperar ni a que se produzca esa equivocación y si no se produce, se inventa".

En cuanto al comunicado que lanzó el CGPJ pidiendo "prudencia" a Iglesias, el presentador ha destacado que si bien las declaraciones del vicepresidente "se pueden discutir", tanto como para "un comunicado, para rasgarse las vestiduras".

"Este Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ya sabe que desde el minuto uno va a tener una oposición total en el Parlamento, hasta por colocar los Consejos de Ministros los martes. Este Ejecutivo ya sabe que va a tener oposición mediática, incluso con invenciones, se equivoque o no", ha sentenciado García Ferreras.