Évole: "Agradezco que nos hayan considerado inocentes tras la barbaridad de 'Operación Palace'"

El periodista Jordi Évole ha analizado en 'Al Rojo Vivo' la valoración de la FAPE sobre 'Operación Palace' y su consideración como "una patraña que no pretende engañar al público.



Évole ha afirmado que "hacía muchos días que no podía dormir para ver cómo resolvía el tema la FAPE" y que agradece mucho que "hayan considerado inocentes tras la barbaridad de 'Operación Palace'". También ha explicado que "era un juego con el espectador" y que "las críticas más duras" las ha recibido de dentro del gremio.



Asimismo, según ha declarado Évole, "el único motivo para no hacer 'Operación Palace' hubiera sido el miedo" y ha instado a que se dé a conocer toda la verdad sobre lo ocurrido. "Si estuviese tan preocupado por lo que se dijo de 'Operación Palace', al minuto siguente, desclasificaría lo que está clasificado. Si no tiene que pasar nada, Por qué tanto problemas", ha expresado.