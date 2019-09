Albert Rivera visitará este viernes el Parlament de Cataluña para "rememorar" el segundo aniversario del 6 y 7 de septiembre, días en los que fueron aprobadas las llamadas 'leyes de desconexión'.

La portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, ha explicado que el presidente de su partido estará presente en la cámara catalana para demostrar que "no olvida" lo sucedido en aquellos días del 2017.

"Hemos escuchado mucho hablar a Quim Torra sobre sus planes para la Diada, pero del 6 y 7 de septiembre no ha dicho ni mu. Saben que pisotearon y vulneraron los derechos de todos los catalanes", ha afirmado Roldán. "Rivera va a estar aquí con nosotros, recordando esos días donde se pisotearon derechos, donde el separatismo borró de un plumazo a más de la mitad de los catalanes", ha destacado.

Respecto a esta visita, Antonio Maestre ha destacado en Al Rojo Vivo que "ahora mismo no ocurre nada en Cataluña y va Ciudadanos a enardecer lo que ocurrió hace años, va a provocar una situación". "Ciudadanos vive del victimismo constante, ¿que está ocurriendo en Barcelona para que vaya este tipo? ¿qué busca?", se ha preguntado.

Estas declaraciones le han llevado a un enfrentamiento con Carmen Morodo, también colaboradora de Al Rojo Vivo, que le ha dicho "no vayas por ahí", a lo que Maestre ha respondido: "No me digas por ahí no porque yo voy por dónde quiera".