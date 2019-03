Antonio, enfermo de Hepatitis C: "Tengo uno o dos años de esperanza de vida sin tratamiento"

Antonio Plaza, enfermo de Hepatitis C, ha explicado en 'Al Rojo Vivo' que el médico le ha recetado 'Sovaldi', pero que después, "la Consejería de Salud ha dicho no". Según ha dicho, "al final es una cuestión económica, no hay una voluntad política y por ello no se hace. Sería tan sencillo como poner una partida de dinero encima de la mesa".



Antonio ha añadido que se encuentra en una fase F4 de la enfermedad, que necesita recibir el tratamiento, tiene 51 años y desde los 21 le diagnosticaron la enfermedad. Además, añade que en todo este tiempo ha pasado "por dos tratamientos previos que no han servido después de haber estado hecho polvo".



Sobre Sovaldi, Antonio ha destacado que "tiene un éxito de funcionamiento del 95%" y ha lamentado que le estén "negando la posibilidad de curación", dando una posibilidad de vida reducida. En datos, ha respondido que hay en torno a 800.000 personas infectadas en España, de ellas localizadas 170.000 y en concreto a 36.000 personas F4 en la Comunidad de Madrid. Cantidad que contrasta, según responde, "con los 6.000 tratamientos que dicen que van a dar".



Acerca de su situación, ha Antonio ha dicho que, sin recibir tratamiento cuenta con "una esperanza de vida de uno o dos años".