Miquel Iceta, del PSC: "Mas tiene mucho miedo a que Rajoy aún haga coincidir las generales y las autonómicas"

EL CANDIDATO DEL PSC A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Miquel Iceta, candidato del PSC a la Generalitat de Catalunya, explica en 'Al Rojo Vivo' el juego de Artur Mas al convocar las elecciones para el 27 de septiembre. Cree Iceta que "Artur Mas tiene mucho miedo a que Rajoy haga que coincidan las elecciones autonómicas y las generales, algo que es altamente improbable". Además, destaca el candidato del PSC que "juegan a darle una dimensión a las elecciones del 27S que no tienen, lo que tampoco quiere decir que no sean importantes". "Si la lista independentista tiene una mayoría suficiente vamos rumbo al desastre y a un lío del que no sabemos cómo se va a salir", advierte.