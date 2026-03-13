Miguel Ríos se suma al 'No a la guerra': "El mundo está hecho unos zorros simplemente por intereses bastardos"

El cantante Miguel Ríos entra en Al Rojo Vivo para recordar el 'No a la guerra' que ya se gritó en su día, en 2003: "Parece que la canción se repite, pero esta vez mucho más flagrante, porque la voracidad del matón planetario que es Donald Trump parece no saciarse".

La guerra en Irán evoca recuerdos de hace más de 20 años cuando España se levantó y gritó 'No a la guerra' de Irak, un grito que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rescatado para responder a Donald Trump, defendiendo y apoyando el derecho internacional. Desde entonces, el presidente de los EEUU lleva días atacando y criticando a España por su postura en esta guerra.

El cantante Miguel Ríos entra en directo para Al Rojo Vivo para recrodar aquel 'No a la guerra' de 2003 que en 2026 vuelve a alzar la voz contra EEUU e Israel.

"Parece que la canción se repite, pero esta vez mucho más flagrante, porque es la voracidad del matón planetario que es Donald Trump que parece no saciarse", confiesa el cantante, anunciando que van a refrendar un manifiesto que se publicó en El País este jueves y que se leerá este sábado en la Plaza Juan Goytisolo, de Madrid, a las 12:00 horas, para gritar 'No a la guerra'.

"Las guerras nos separan. Pero parece ser que los señores de la guerra quieren seguir sacando pasta de la venta de armas, obteniendo beneficio con el dolor ajeno, y es terrible ser testigo impotente", afirma Miguel Ríos, relatando como en etsa gira que está haciendo por España, que se llama 'El último vals', canta una canción que grabó en un disco publicado en 2004, derivada de un poema de Luis García Montero que se llama 'Oración' y cuyos versos se plasmaron en cárteles que se colgaron entonces por toda Granada, auspiciado por la Universidad, diciendo 'No a la guerra'.

"Es una canción que conmueve mucho a la gente porque está contando nuestra historia de impotencia y, en cierta forma, también de desorganización social", afirma Miguel Ríos, recordando los conflictos que aún están presentes como el genocidio en Gaza y la guerra en Ucrania.

"El mundo está hecho unos zorros simplemente por intereses bastardos. Gente que quiere ganar pasta con el petróleo, con las armas y con la información sesgada de todo lo que está pasando", lamenta y confiesa el cantante. En este vídeo podemos escuchar sus palabras, en directo, en Al Rojo Vivo.

