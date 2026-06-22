Miguel Ángel Campos, tras la sentencia: "Aldama se embolsó 3,7 millones en comisiones y esto le va a costar 100.000 euros"

El periodista Miguel Ángel Campos, tras conocer la sentencia del caso mascarillas, donde Victor de Aldama se libra de la cárcel, asegura que "no va a tener que pagar prácticamente nada", es más, "ha obtenido una ganancia de 3,6 millones de euros", analiza el periodista. En el vídeo, los detalles.

El Supremo ha condenado a José Luis Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García a 19 años y libra a Aldama de la prisión por colaborar con la justicia. El periodista Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER, ya había mostrado su desacuerdo con la pena de Aldama porque, en este caso, en el caso mascarillas, Aldama no había colaborado con la justicia: "No sé que colaboración tan evidente aprecia el Supremo en esta causa de las mascarillas".

Ahora bien, tras conocer las multas que le imponen a cada uno de los acusados, el periodista se muestra aún más contundente. A Aldama le han condenado a una pena de 4,5 de cárcel, por tanto, no irá, y le han puesto una multa de 72.000 euros, cuando su comisión por las mascarillas fue de 3,7 millones de euros.

Esto es, "no va a tener que pagar prácticamente nada", afirma Campos tras leer con detenimiento la sentencia. "Hay 3,7 millones de euros que él se embolsó en concepto de comisión y prácticamente esto le sale por 100.000 euros. Es decir, ha obtenido una ganancia de 3,6 millones de euros", señala.

Es cierto que, como contesta a la pregunta de la periodista Marta García Aller, Aldama tiene las cuentas bloqueadas, pero "el hecho de que las tenga bloqueadas no quiere decir que le hayan decomisado. El dinero sigue siendo suyo", concluye el periodista.

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