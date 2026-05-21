Miguel Ángel Campos revela que la UDEF está revisando las agendas de Zapatero: "Permitiría consolidar los indicios o no"

El periodista de la Cadena SER, Miguel Ángel Campos, revela una de las noticias claves de este jueves, 21 de mayo, tres días después de la imputación del expresidente. En el vídeo, todos los detalles.

La UDEF está analizando las agendas del expresidente del Gobierno, documentos que incautaron en el registro practicado en la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según informa el periodista de la Cadena SESR, Miguel Ángel Campos, "ahora en lo que están los agentes, el trabajo que quieren realizar antes del próximo día 2 de junio es cotejar esas anotaciones y encontrar si existe alguna correspondencia con esas reuniones que indiciariamente apuntarían a que se habría intentado trabajar en el tráfico de influencias para favorecer a Plus Ultra o si existen contactos u otras reuniones que apuntan en ese sentido, lo que permitiría consolidar los indicios".

O lo contrario. Esto es, "si de repente de esas agendas no encuentran absolutamente nada vinculado con plus ultra, absolutamente nada relacionado con posibles reuniones con cargos de la Administración o de la CPI, definitorios para esa imputación delictiva, pues también sería un contra indicio que haría replantearse a lo mejor algunas cosas".

Por otro lado, explica Campos que este trabajo lo esté haciendo la UDEF y no la UCO es por un decisión del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón: "Ha sido él el que ha decidido que en esta ocasión se encargará la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional porque la ve, al igual que la UCO, como una unidad absolutamente capacitada y operativa para trabajar en colaboración con con los investigadores para desarrollar esta investigación". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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