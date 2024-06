El Parlament balear ha vivido un momento de máxima tensión después de que el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox), haya expulsado del pleno a las diputadas socialistas y miembros de la Mesa de la Cámara Mercedes Garrido y Pilar Costa por exhibir fotos de republicanas asesinadas en la Guerra Civil.

Mercedes Garrido se ha pronunciado sobre lo sucedido en Al Rojo Vivo, señalando que todavía no han sido capaces de alegar qué artículo permitía al presidente de la Cámara llamarles al orden por exhibir dichas fotografías.

La diputada socialista ha destacado que no sabe por qué "les llamó al orden", calificando lo ocurrido de un "arrebato de autoritarismo". "Nos expulsó de manera inmediata y de forma desproporcionada", ha asegurado, indicado que si lo que quería era que quitasen las fotografías, podría haber llamado a los servicios de la Cámara.

"Lo que hizo fue expulsarnos sin ningún tipo de justificación en un acto arbitrario que no está amparado por ningún tipo de norma", ha señalado.

Además, ha cargado contra el Partido Popular, asegurando que Le Senne no podría hacer nada de esto "si no fuese por su apoyo". Garrido ha explicado que han presentado una propuesta de remoción del presidente por no cumplir con sus funciones y que el PP "no ha tenido la valentía de admitir el escrito".

Por tanto, ha destacado que lo que están haciendo, "de una manera cobarde", es amparar las actitudes "violentas y autoritarias" de Le Senne.