Tamer Hamdan, un médico palestino residente en España, cuya familia está atrapada en Gaza sin ayuda humanitaria ha detallado como lo están viviendo la situación que califica de critica su mujer, sus padres, sus hermanos y sobrinos. "Es una zona dónde la mitad de la población son menores de edad", ha detallado Hamdan.

El joven ha exclamado que "están sufriendo genocidios continuamente y masacres cada minuto". En relación al corte de suministros también ha señalado que no tienen electricidad ni tienen agua potable, denunciando que "están enfermando muchos niños porque no hay higiene". "No hay zona dónde esconderse ni escapar todas las viviendas son objetivos del estado sionista" y ante los miles de muertos que está causando la guerra critica que "hasta el momento no se ha hecho nada para frenar esa masacre"

El paso de Rafah está cerrada completamente cerrado y Hamdan ha subrayado que en Gaza se encuentran mujeres embarazadas heridos y gente que necesita operaciones que no pueden salir de la franja. "Están en una cárcel ahora mismo y han bombardeado la frontera varias veces. No dejan salir a nadie, ni entrar ayuda humanitaria", ha señalado el palestino.

"Es una violación de todos los derechos humanos. No hay justificación a esto que se está cometiendo", concluye el médico.