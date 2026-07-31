Mauricio Valiente (CEAR), tras la llegada de miles de personas a Ceuta: "Hay que entender lo que está ocurriendo y dar una respuesta como España sabe hacer"

Mauricio Valiente, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), explica que en Ceuta ya "venía produciéndose un incremento de las llegadas y el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), estaba prácticamente a tope desde inicios de año". En el vídeo podemos ver completa su intervención.

Ceuta vive una de las mayores crisis migratorias de su historia desde 2021. Casi 50.000 migrantes habrían entrado en la ciudad autónoma en las últimas 24 horas, seis veces más que en 2021.

Mauricio Valiente, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) confirma en Al Rojo Vivo, que esta es una realidad que hemos vivido ya en España en otras crisis migratorias, aunque "la verdad es que esta tiene un gran volumen y nos ha pillado a todos de manera totalmente desprevenida".

Por ello, "creo que hay que actuar con frialdad, entender lo que está ocurriendo y dar una respuesta como España la sabe dar y lo ha demostrado en otras ocasiones", asegura el experto.

Por otro lado, y ante la pregunta de por qué se ha producido ahora esta llegada tan masiva de personas, asegura que son muchos los factores que intervienen: "En Ceuta venía produciéndose ya un incremento de las llegadas y el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), estaba prácticamente a tope desde inicios de año". Por lo que, "esto es una tendencia que venimos observando desde hace tiempo. No es verdad que se haya producido de manera muy concentrada en estas últimas semanas", concluye Valiente.

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