Beatriz Parera, sobre la petición de Begoña Gómez para poder salir de España: "Intentan evidenciar el ridículo de la decisión del juez"

La periodista ha confesado en Al Rojo Vivo que ella cree que el juez Peinado permitirá a la mujer del presidente del Gobierno poder realizar los dos viajes que ha solicitado hacer fuera de España. "No creo que se oponga".

Begoña Gómez ha pedido permiso al juez Juan Carlos Peinado para poder salir de España a fin de acompañar al presidente del Gobierno a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, que se celebrara en Ankara, y a la graduación de su hija, que tendrá lugar en Londres.

Beatriz Parera ha señalado que cree que esto es un "paso estratégico" de la defensa de la mujer del presidente del Gobierno en un intento de evidenciar "el ridículo de la decisión del juez reteniendo su pasaporte".

Una medida que ha recordado que solo se debe tomar cuando hay riesgo de fuga o destrucción de pruebas. Un riesgo de fuga que ha señalado que en este caso no se puede producir.

La periodista ha confesado que cree que al final le concederá permiso para realizar los dos viajes, señalando que no hacerlo podría ser complicado para el magistrado. "Recordemos que se ha abierto en el Consejo General del Poder Judicial la posibilidad de un expediente disciplinario", ha destacado.

Por tanto, ha explicado que no se trata solo de ese pulso con la defensa de Begoña Gómez. "Se enfrenta a un expediente disciplinario. No creo que se oponga", ha zanjado.

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