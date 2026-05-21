Martínez-Vares señala qué debe hacer el PP tras la imputación de Zapatero: "Tiene que manejar bien la situación y ahora la moción de censura no toca"

En sus palabras en Al Rojo Vivo, ha señalado que el siguiente paso de los 'populares' debería ser "una comisión de investigación para retratar a los socios de Gobierno".

Santiago Martínez-Vares, en Al Rojo Vivo, ha expuesto cuál debería ser a su juicio el proceder del PP una vez se ha conocido la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno y una de las grandes referencias del PSOE. "Han de manejar bien la situación", ha afirmado.

Ahí aparece una hipotética moción de censura que, a su juicio, "no toca ahora mismo": "No tiene los apoyos suficientes. ¿Vox? Vox es una parte muy pequeña, es la tercera fuerza".

El camino a seguir, según Martínez-Vares, "una comisión de investigación para retratar a los socios de Gobierno".

"Después de haber leído el auto aquí no hay 'lawfare'. Tienen que mojarse. El auto da para una comisión de investigación", ha recalcado.

Además, ha apuntado a Moncloa: "Para que haya corrompidos tiene que haber alguien en el Gobierno que escuchara a Zapatero sobre ese rescate".

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