Martínez-Vares, sobre el pleno de investidura de Moreno: "Creo que va a haber acuerdo, pero la prioridad nacional va a quedar fuera"

El analista relexiona sobre la estrategia de Juanma Moreno de cara a la investidura y la define como un "reto" a Vox, en un contexto de negociación abierta en el que prevé que finalmente habrá acuerdo entre ambas formaciones.

Santiago Martínez-Vares, CEO de 'Rebelious Words', analiza la estrategia de Juanma Moreno de cara al pleno de investidura y la define como un "reto" directo a Vox, en un contexto aún abierto de negociación.

"Es un reto a Vox, sin ninguna duda. El presidente de la Junta ha puesto el contador a cero y en su discurso va a decir que solo ha podido negociar con Vox, porque las izquierdas se han negado a hacerlo con él. Y a partir de ahí va a presentar un programa y va a decirles: 'ustedes no van a apoyar esto, ¿de verdad no lo van a apoyar?, ¿nos van a llevar a dos meses más de bloqueo?'", explica.

Sobre el desenlace de las negociaciones, considera probable un acuerdo, aunque matiza su alcance: "Yo creo que va a haber acuerdo, pero la prioridad nacional va a quedar fuera del pacto. Y eso es un acuerdo perdedor absolutamente para Vox, porque se han presentado a las elecciones precisamente con esa prioridad".

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