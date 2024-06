Santiago Martínez-Vares, consultor político y analista de laSexta analiza las consecuencias para el PP del comportamiento de Gabriel Le Senne (Vox), presidente del Parlament de Baleares tras romper una foto de víctimas del franquismo.

"Estas cosas nunca debieron de suceder. El PP no debió dejar a Vox en las instituciones. Nunca debió ocurrir eso, porque el PP no es Vox. El PP está en la gobernabilidad de un país y no en la guerra por un país", asegura Martínez-Vares.

Y argumenta además que "los comportamientos de un presidente de una institución como es el Parlament balear en manos de un señor de Vox, demuestra que era inviable esa convivencia". Es por ello que "mi consejo (al PP) será siempre el mismo: que rompan ese acuerdo de gobierno", señala Martínez-Vares. En el vídeo al completo su análisis.