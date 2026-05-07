Martínez Olmos explica si la cuarantena por hantavirus es voluntaria o no: "Lo mejor es que sea aceptada, si no hay mecanismos legales"

José Martínez Olmos, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, insiste en que "el riesgo real del hantavirus es bajísimo, es decir, esto no es el caso de la pandemia del coronavirus", sino que "es una crisis muy perimetral de salud pública", pero "importante para las personas que puedan verse afectadas y donde es necesaria la intervención de la OMS, porque hay personas de diferentes países".

En el caso de España, "somos un país que está cerca de donde está el barco y, por tanto, el país donde se puede prestar esa atención con los protocolos correspondientes y la OMS en coordinación con España y el resto de gobiernos afectados toman una decisión que técnicamente es correcta", afirma el experto, insistiendo en que ha de haber una buena coordinación entre las Administraciones. No obstante, recalca que "la responsabilidad que tiene el Gobierno de España, de actuar conforme a las leyes y conforme también al planteamiento humanitario de atender a estas personas".

En cuanto a si es o no obligatoria la cuarentena, el experto confirma que "es necesaria" y que "lo ideal es que sea aceptada por parte de las personas a las que se les va a indicar que tienen que estar en cuarentena", y por tanto, añade, "que sea voluntaria".

Sin embargo, explica el profesor que, por ley puede ser obligatoria: "España tiene desde hace 40 años una normativa que permite que para proteger la salud de las personas, de los familiares, de la sociedad en general, sí pudiera hacer obligatoria. Y en ese sentido, lo que ha planteado la ministra de Sanidad es lo correcto", afirma el experto, subrayando que "hay que evitar que las medidas de salud pública sean coercitivas siempre que se puedan".

Por lo tanto, insiste y concluye Martínez Olmos en que "lo mejor es que sea aceptada por parte de estas personas, pero si no, evidentemente hay mecanismos legales. Ya desde el año 1986, la Ley Orgánica de Medidas Extraordinarias permite esa intervención y en ese caso yo sería partidario de que fuera obligatorio".

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