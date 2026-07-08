Marta García Aller: "Trump está quedándose solo dando muchos bandazos y ha ido a la OTAN a pedir más dinero a aquellos países a los que está insultando"

La periodista sostiene que Donald Trump está deteriorando la relación de Estados Unidos con sus aliados y advierte de que su estrategia de confrontación puede acabar aislándolo incluso de los países con los que mantenía una mayor sintonía.

La periodista de 'El Confidencial' Marta García Aller ha analizado el endurecimiento del tono de Donald Trump hacia España tras las polémicas declaraciones del presidente estadounidense durante la cumbre de la OTAN. A su juicio, el giro del mandatario evidencia hasta qué punto su estrategia está aislando a Estados Unidos incluso de algunos de sus aliados más próximos.

García Aller ha ironizado sobre la evolución de la relación de Trump con España. "Ayer la duda era si era peor que Trump te ninguneara o te insultara, y hoy se confirma que es peor que te alabe o te adule", ha afirmado. En ese sentido, ha señalado que el respaldo del presidente estadounidense resulta cada vez más incómodo, hasta el punto de que "ya hasta Abascal se está distanciando de Trump, cuando seguramente, después de Mark Rutte, era el segundo mayor pelota de Estados Unidos".

La periodista considera que el verdadero interrogante es cuál será el siguiente paso del mandatario republicano. "La duda es hacia dónde va a ir Trump con esto, porque está distanciándose no solo de los países que le han dado la espalda en su errática guerra con Irán, sino también de aquellos con los que antes mantenía mejores relaciones", ha explicado.

Como conclusión, García Aller ha advertido de que la estrategia de confrontación de Trump puede acabar volviéndose en su contra. "Está quedándose solo, dando muchos bandazos. Ha ido a la OTAN, a la cumbre de Ankara, a pedir más dinero a los mismos aliados a los que insulta y a los que niega su apoyo. No me extrañaría que no se lo dieran", ha sentenciado.

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