María Gómez Valbuena ha fallecido a los 88 años. Su muerte se produjo hace dos días, aunque los medios no han tenido información de lo sucedido hasta este jueves. La muerte de María Gómez Valbuena, 'sor María', acarreará el archivo provisional de las dos causas sobre denuncias de niños robados en las que ella figuraba como única imputada. 'Sor María' manejó la maquinaria de robo y secuestro de bebés durante años.

Marisa Torres es una de las madres que presentó una denuncia contra 'sor María'. "El 31 de marzo de 1982 me robaron a mi hija. 'Sor María' me la arrebató porque me durmió, sino no me la quita", ha explicado Marisa. Su denuncia permitió imputar a 'sor María' en el robo de niños. "Tengo que demostrar que me robó a mi hija".

Hace año y medio, Marisa pudo encontrar a su hija. "Tenía 29 años cuando la encontré. Mi hija llevaba buscándome desde los 15 años". Pese a la muerte de 'sor María', Marisa cree que el juicio debe continuar. "Sigo creyendo en la Justicia y creo que 'sor María' era la cabeza de turco, pero estaba rodeada de más personas".