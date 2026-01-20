Mario Samper, superviviente del tren Alvia: "Cogí el martillo, empecé a romper el cristal y por ahí empezamos todos a salir"

Mario Samper comparece en Al Rojo Vivo con un collarín cervical tras el accidente de Adamuz. Viajaba en el Alvia siniestrado y, aunque sufre una contusión y recibe apoyo psicológico, lo tiene claro: "Estoy vivo".

Dolorido, aún en estado de shock y preocupado por las personas que podrían seguir atrapadas, así se muestra el sobreviviente Mario Samper ante las cámaras de Al Rojo Vivo. Viajaba en el tren Alvia siniestrado y comparece con un collarín cervical visible, la secuela física que le ha dejado la tragedia ferroviaria de Adamuz. "Solo tengo una contusión cervical", explica, aunque reconoce que también ha solicitado ayuda psicológica para afrontar lo vivido. Aun así, subraya con firmeza una idea que lo acompaña desde el accidente: "Estoy vivo".

Al reconstruir lo ocurrido, Samper no duda en calificar la experiencia como "una película de terror". Un recuerdo colectivo marcado por el caos, desde el impacto inicial hasta las escenas posteriores, difíciles de asimilar. Aquel domingo el tren iba lleno y, en el momento del choque, Mario estaba adormecido. "Escuché un gran impacto que no me pareció normal; de repente se fue la luz y el tren empezó a vibrar de una forma extraña", relata.

Los primeros instantes estuvieron dominados por el pánico y la incertidumbre. "Pensamos que había fuego", recuerda. En medio del desconcierto, Mario logró salir del vagón por una de las ventanillas. "Cogí el martillo, empecé a romper el cristal y por ahí empezamos todos a salir", explica, describiendo una huida desesperada en la que cada segundo contaba.

