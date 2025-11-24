en al rojo vivo
Mario Saavedra: "EEUU parece dispuesto a aplicar la Doctrina Monroe: olvidarse de Europa y Oriente Próximo para centrarse en América Latina, su patio trasero"
En Al Rojo Vivo, Mario Saavedra ha analizado la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Ha comenzando valorando el baile de Nicolás Maduro en plena crisis diplomática, un gesto que, según dijo, contrasta con "una ola de represión interna intensísima, con prácticamente un detenido al día".
Sobre la estrategia de Washington, Saavedra ha señalado que "Estados Unidos parece dispuesto a aplicar de nuevo la doctrina Monroe: dejar a un lado Europa y Oriente Próximo para centrarse en América Latina, su patio trasero". Ha recordado además que María Corina Machado "ha ofrecido de una manera u otra los recursos del Estado si la ayudan a derribar el régimen", algo que encaja —dijo— con "el interés de Donald Trump por todo lo que suene a negocio o beneficio para EEUU".
El analista ha apunntado dos posibles escenarios: "No está descartado que se impulse alguna operación dirigida a instigar un golpe de Estado —aunque los militares siguen muy pegados al régimen— o que estalle un alzamiento popular, porque la mitad de la población, si no más, se opone a Nicolás Maduro".
Por último, Saavedra ha aclrado que "Maduro no es un líder del narcotráfico", y que, si Trump quisiera combatir realmente ese fenómeno, "tendría que mirar a México o Colombia". Lo que está ocurriendo ahora, afirmó, "es otra cosa: un relato que se está construyendo con un objetivo aún incierto, ya sea promover un cambio de régimen o negociar favores petroleros a cambio de estabilidad".