Mario Saavedra, tras dinamitar Israel el alto en fuego en Gaza: "No me sorprende esta huida hacia adelante de Netanyahu, tampoco que lo apoye EEUU"

En Al Rojo Vivo, Saavedra critica el "silencio sepulcral" de Ursula von der Leyen y su inacción para frenar el conflicto. Además, Sandro Pozzi subraya las amenazas de la Casa Blanca a Hamás: "Wiccot advirtió que si no aceptaban su última propuesta, las consecuencias no serían buenas".

Israel ha lanzado el mayor ataque sobre Gaza hasta la fecha, dejando centenares de muertos y destruyendo amplias zonas del enclave palestino. La ofensiva se produce pocas horas después de que continuaran en Egipto las negociaciones para una segunda fase del alto el fuego.

"En pocas guerras se han registrado tantas muertes de civiles por día", advierte en Al Rojo Vivo Mario Saavedra, responsable de Internacional de El Periódico de España. Un ataque de esta magnitud no sorprende al periodista, ni tampoco el respaldo de Estados Unidos. "Es la huida hacia adelante de Netanyahu. Él no tiene otra opción: tiene a los jueces esperándolo en la puerta y una crisis interna con el ministro del Interior", explica.

Lo que sí critica y le sorprende a Saavedra es "el silencio sepulcral de Ursula von der Leyen, que no ha dicho una palabra". Para él, "está desoyendo los intereses de España, que tiene una política coherente: igual que hacemos discursos sobre Ucrania, hay que hacerlo sobre Gaza". Saavedra es tajante: "Hay que parar esto y ella no lo está haciendo".

Por su parte, el periodista internacional Sandro Pozzi ha desvelado detalles sobre la coordinación entre Netanyahu y la Casa Blanca para llevar a cabo este ataque. "El equipo de Netanyahu informó a la Casa Blanca sobre la operación, que fue decidida la semana pasada. Trump dio luz verde a Netanyahu", revela.

Pozzi también ha subrayado el ataque y la acusación de Estados Unidos contra Hamás: "La Casa Blanca lleva días señalando a Hamás como responsable de la ruptura de la tregua".

Y no solo eso. Según Pozzi, las amenazas contra Hamás se han intensificado: "No solo Trump ha hablado de una situación infernal para Hamás y de su destrucción total, sino que además Wiccot, que se supone mediador en este conflicto, advirtió que si no aceptaban su última propuesta, las consecuencias no serían buenas. Llegó a decir que el tiempo se les estaba agotando"