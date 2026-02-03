Mario Saavedra asegura que ya se puede demostrar la "manipulación algorítmica": "La red social 'X' promociona informaciones que se escoran hacia la ultraderecha"

El periodista Mario Saavedra reacciona al último anuncio del presidente del Gobierno de prohibir el acceso a los menores de 16 años a las redes sociales. Habrá incluso responsabilidad penal por algoritmos manipulados o por contenido sexualizado de IA.

El presidente del Gobierno ha anunciado esta mañana que España prohibirá acceder a las redes sociales a los menores de 16 años. El Ejecutivo, que une así a España a otros cinco países europeos dentro de la 'Coalición de los Dispuestos Digitales', ha detallado un paquete de cinco medidas para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro. Habrá así una responsabilidad penal por algoritmos manipulados o por contenido sexualizado de IA.

A Pepa Millán (VOX), que ha sido la encargada de fijar posición con respecto a la importante medida, le parece una "medida lamentable" porque cree que es un intento del Gobierno, al que califica de "matones" por evitar que les critiquen en las redes sociales. "Tampoco me sorprende. La extrema derecha juega lo que juega", reacciona tras ver sus declaraciones, Antonio García Ferreras.

Por su parte, el periodista Mario Saavedra cree que sí "se puede demostrar la manipulación algorítmica, pues ya se está demostrando con investigaciones periodísticas de forma heurística, eso sí, que, por ejemplo, X promociona las informaciones que se escoran hacia la ultraderecha".

Así, señala también que todo esto hay que ponerlo dentro de un marco general: "Viene una gran batalla, un enorme choque tecno-político entre Europa y otros 'países santuario', podríamos decir, y el intento de injerencia de Estados Unidos en las elecciones, por ejemplo, de los países. Y esto afecta también a los chavales".

"¿Por qué hay tantos chavales que apoyan a Vox?", pregunta y responde el mismo Saavedra: "En parte (y todos los que tenemos hijos adolescentes lo sabemos) porque se promociona muchísimo los extremos, las informaciones de ultraderecha. Esa batalla va a venir y creo que Europa se empieza a atrincherar".

