Mario Saavedra analiza las amenazas de EEUU a Irán: "Puede cumplirlas y violar todas las leyes de la guerra"

El periodista Mario Saavedra analiza en este vídeo las últimas amenazas de Trump: si Irán no cede, si no se rinde y no abre el estrecho de Ormuz, va a arrasar puentes, centrales energéticas, e incluso amenaza con atacar objetivos civiles.

A 24 horas del ultimátum, Donald Trump redobla sus amenazas sobre Irán: "Todo el país podría ser aniquilado en una noche y esa noche podría ser mañana por la noche", ha asegurado el presidente de los EEUU.

Si Irán no cede, si no se rinde y no abre el estrecho de Ormuz, va a arrasar puentes, centrales energéticas, incluso amenaza con atacar objetivos civiles. Por su parte, Irán está convocando a sus jóvenes a colocarse, esta noche o esta madrugada, en esas infraestructuras estratégicas que pueden ser bombardeadas.

"Creo que debemos estar todos muy preocupados porque no hay una salida buena y efectiva para Donald Trump", afirma el periodista y analista internacional de 'El Periódico', Mario Saavedra.

"Porque puede perder cara y aceptar un acuerdo o un compromiso nuclear de Irán, pero para ese viaje no hacían falta alforjas, o puede, efectivamente, cumplir con su amenaza y violar todas las leyes de la guerra: la Convención de La Haya de 1907, la de Ginebra de 1949... Incluso, el Código Militar de los EEUU, que prohíbe los ataques contra civiles", añade y argumenta.

En el caso de que Trump llevase a cabo todas estas amenazas, ¿serían considerados como crímenes de guerra? "Hay 100 expertos en Derecho Internacional en EEUU que han firmado una carta señalando los puntos exactos donde se especifica que volar puentes y centrales eléctricas es específicamente un crimen de guerra para el que todas estas convenciones de la guerra estaban pensadas", afirma Saavedra.

Ahora bien, el problema, dice, es que "podemos entrar en una era desconocida". Y señala: "Recordemos lo que decía Israel, el eufemismo que usaba para destruir todo en Gaza, lo llamaba objetivos de fuerza. Es decir, una universidad, una central eléctrica o cualquier otra instalación fortalece al régimen de Hamás y como Hamás es terrorista, tenemos derecho a aniquilarlo".

De modo que "si EEUU, la primera potencia mundial, entra por ese camino, va a haber decenas de otras potencias que van a escuchar ese mensaje. Y el mundo en el que entraríamos en esa circunstancia lo sabremos en unas pocas horas, sería terrorífico", concluye el analista.

En el vídeo podemos escuchar al completo su intervención.

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