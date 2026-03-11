Mario Saavedra alerta de una fractura en Europa: "Trump la está dividiendo entre el bloque alemán y el mediterráneo"

El analista internacional Mario Saavedra reflexiona en este vídeo sobre la situación de Europa tras los ataques de EEUU e Israel a Irán hace ya más de 10 días: "Hasta donde yo veo, esto solo le interesa a Benjamin Netanyahu".

El analista internacional de 'El Periódico', Mario Saavedra, recoge y analiza las palabras de canciller alemán Friedrich Merz, quien ha señalado en las últimas horas que parece que en la Casa Blanca no haya un plan a seguir con esta guerra en Irán.

Según informa la periodista Diana Mata, en este vídeo, Merz ha dicho que si bien comparte algunos de los objetivos que buscan Estados Unidos e Israel con esta 'Operación Furia épica', parece que no tienen un plan.

"Estaban tan alineados hace unos días con Trump y, ahora, de repente, se ha dado cuenta de que que no había plan y que se había equivocado de aliado", reacciona Saavedra al escuchar estas palabras. "Lo que creo que hay, y tenemos que estar muy atentos, es una pequeña grieta que se puede hacer muy grande en Europa", afirma el experto.

Esto es, "Trump está dividiendo a Europa entre la Europa alemana (Merz, von der Leyen...) y la Europa mediterránea. Esto lo hemos visto antes: nos acordamos cuando empieza a haber un choque entre la Alemania del Norte y la del Sur", añade.

Por ende, subraya Saavedra que "lo que debemos preguntarnos como ciudadanos y preguntar a nuestros responsables políticos es: ¿Esto a quién le interesa?". Porque hasta donde yo veo, responde, "solo le interesa a Benjamin Netanyahu. No hay ningún avance ni para los españoles, ni para los estadounidenses, ni, me temo, para los iraníes". Por tanto, insiste en que hay que preguntarse por qué algunos están apoyando esta guerra.

En el vídeo podemos ver al completo esta intervención, así como el análisis posterior de Yago Rodríguez.

