El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha afirmado en una entrevista concedida a 'El Semanal' que no conocía a los imputados de la trama Gürtel que acudieron a la boda de su hija. "Yo no los conocía, eran amigos de otros".

Francisco Marhuenda asegura que, como adjunto a la campaña electoral del PP, no ha conocido ni a Correa ni a Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. "Ni yo ni Rajoy hemos conocido a los cabecillas de la trama Gürtel. Doy mi palabra de honor y hasta me somete al polígrafo si es necesario".

Marhuenda insiste en que Correa y Álvaro Pérez,'El Bigotes', eran gente "irrelevante" en el Partido Popular. "No eran importantes, no eran nadie. Lo que yo he vivido no se puede cambiar. Yo estaba en Génova y sé lo que ha pasado. Parece que hay que decir lo que la izquierda quiere que se diga".