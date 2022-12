José Manuel García-Margallo, ministro de Exteriores, ha hablado con 'Al Rojo Vivo' el día de la votación en Escocia sobre su independencia. Preguntado por cuál es su postura, ha respondido que es partidario del no. Además, ha dicho que "se constata que Escocia sale dividida de este proceso sea cual sea el resultado. Si gana el no, esto no ha acabado. Si gana el sí, por el contrario, la decisión es irreversible, con un grave daño para Escocia, Reino Unido y la Unión Europea".

"El Gobierno no amenaza al decir que se cumplirá la ley"

Comparando la situación de Escocia con Cataluña y la perspectiva que existe sobre el 9 de noviembre, Margallo ha declarado que "los catalanes, como el resto de españoles, votan con frecuencia en elecciones, sin embargo, se vota sobre lo que se puede votar". En este sentido, ha explicado que "en España la Constitución subraya la unidad de España y que el derecho a decidir corresponde a todos los ciudadadanos".

No obstante, Margallo ha expresado que "si lo que se quiere es incorporar el derecho a la independencia, hay que proponer una reforma de la Constitución por el procedimiento establecido en este texto. El contrato social de 1978 nos vincula a todos y todos debemos decidir sobre ello. No estoy dispuesto a que me expropien mi derecho como Español a decidir sobre cada centímetro cuatrado de este país".

Preguntado sobre la posibilidad de suspensión de autonomía, referencia que él mismo hizo, Margallo considera que "no es una amenaza decir que el Gobierno va a cumplir la ley" y ha insistido que parte de la labor del Ejecutivo es "dar seguridad a los españoles de que no nos vamos a salir de los procedimientos establecidos".