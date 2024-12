Manuel Cobo, sobre Vox: "Creo que es el mayor favorecedor de la política de Sánchez"

Los presupuestos de hasta seis comunidades autónomas españolas están en el aire debido a la negativa de Vox a negociarlos por la decisión del Partido Popular de negociar el reparto de los menores migrantes que están colapsando los centros de Canarias y de Ceuta.

Por ello, Manuel Cobo, diputado del PP, ha asegurado en Al Rojo Vivo que esa postura está favoreciendo a Pedro Sánchez: "Considero que Vox es el mayor favorecedor de la política de Sánchez que hay en España. Vox, en sus planteamientos, no busca lo mejor para España, busca lo que ellos creen que es mejor para su rédito electoral".

"Y su rédito electoral creen que es quitar votos al PP porque consideran que más allá, a la izquierda, es imposible que ganen un voto. Y todas estas medidas van encaminadas a esa política a corto plazo. La estrategia 'yo no apruebo los presupuestos si usted negocia un plan de migración' no puede ser comprendida. Podrá decir sí o no a diferentes partidas presupuestarias, pero no a sea derechización en este tipo de cuestiones como es la migración", ha añadido.