Alberto Núñez Feijóo se abría esta semana, por primera vez, a debatir sobre la reducción de la jornada laboral. En realidad, lo que a priori propone no sería reducir la jornada sino concentrarla en 4 días.

Así y ante un titular del periódico El Confidencial publicado en X en el que decía, a propósito de esta debate sobre la jornada laboral, "Feijóo se aleja de Vox y se lanza a capitalizar banderas de la izquierda", Esperanza Aguirrecomentaba tal mensaje con una sola palabra: "Error".

Tras ser preguntado por estas discrepancias en Al Rojo Vivo, al diputado del PP Manuel Cobo "no le sorprende" este comentario de Aguirre: "Esperanza Aguirre está más cerca de Vox, lo vimos en la calle Ferraz (en las manifestaciones del otoño pasado frente a la sede del PSOE) donde no solo se incorporó a esa protesta que además de ciudadanos sin afiliación política, estaba Vox constantemente promoviéndola. No solo fue sino que fue capaz de cortar la calle Ferraz".

En el vídeo podemos ver al completo la intervención de Cobo donde analiza la patronal y el discurso de Feijóo sobre la jornada laboral.