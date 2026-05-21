El magistrado González Vega analiza la imputación de Zapatero: "Los indicios son suficientes para iniciar un proceso judicial pero no para abrir un juicio oral"

El magistrado Ignacio González Vega explica algunos de los aspectos claves de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En el vídeo podemos ver al completo los detalles.

"Los indicios son suficientes para incoar un proceso judicial pero no para abrir un juicio oral y mucho menos para dictar una sentencia condenatoria", afirma en directo en Al Rojo Vivo el magistrado Ignacio González Vega sobre el auto de la imputación de José Luís Rodríguez Zapatero por parte del juez José Luis Calama.

Esto es, "los indicios son los estrictamente suficientes para que se pueda iniciar la investigación y que, por lo tanto, a partir de ahora se ponga en marcha la investigación, se practiquen las diligencias de investigación acordadas en este auto y aquellas que se deriven de la misma y, a partir de ahí ya irá tomando curso la investigación en un sentido o en otro", aclara el magistrado, señalando que sí le parece buena la actuación del juez Calama.

"Quiero poner el énfasis en una actuación contenida del magistrado. En primer lugar, ha quedado demostrado, a diferencia de otros procedimientos que hemos visto en estos últimos tiempos, el magistrado ha levantado el secreto del sumario justo después de acabado el ciclo electoral. Es decir, una vez finalizadas las elecciones andaluzas, con la intención de no interrumpir en el proceso electoral", señala el experto.

Y por otro lado, "creo que las medidas limitativas de derecho han sido contenidas, que ha sido un juicio de proporcionalidad que es prudente y, por tanto, prefiere más ir acordando lo poco a poco, y si de estas diligencias practicadas como el acta de registro en el despacho de Zapatero, hubiera que derivarse en otras entradas y registros, no me cabe la menor duda que lo hará", añade González Vega. En el vídeo podemos ver al completo la entrevista del magistrado en Al Rojo Vivo.

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