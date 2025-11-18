El magistrado García-Castellón critica la defensa de Sánchez al fiscal general del Estado: "El mensaje que se lanza no es bueno"

El magistrado advierte de una "normalización de lo increíble" en torno al juicio al fiscal general y denuncia intentos de "quebrar la independencia de los jueces". Además, respalda la postura de la ministra Margarita Robles: "Ojalá muchos la escucharan".

El juicio al fiscal general ha abierto una profunda división en el país. En Al rojo vivo, el magistrado García-Castelló ha expresado su preocupación por el clima político y ha asegurado que "estamos viendo cosas que nunca pensamos que íbamos a ver", en referencia —dijo— a cómo el país "se ha ido acostumbrando a situaciones que son increíbles", como "los intentos de quebrar la independencia de los jueces".

El magistrado también valoró las reacciones políticas que ha generado el proceso, incluida la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien apeló a respetar la autonomía del Poder Judicial y pidió "dejar trabajar a los jueces". Sobre ella, García-Castelló ha afirmado: "Margarita siempre ha sido una persona muy sensata y lo está demostrando. Ojalá muchos la escucharan".

Respecto a las declaraciones de Pedro Sánchez, que defendió la inocencia del fiscal en plena celebración del juicio, García-Castelló ha sido tajante: "La opinión se puede expresar siempre que se quiera, pero estamos hablando del presidente del Gobierno y de un asunto que afecta a su entorno político". A su juicio, el mensaje que se transmite "no es bueno", sobre todo cuando —ha resaltado— viene respaldado por "ciertos medios de comunicación que están marcando hacia dónde debe ir el Tribunal Supremo". "Esa conjunción es la que no me gusta", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.