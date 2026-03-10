Maestre, tras el posicionamiento ante la guerra de Irán de Ursula Von der Leyen: "Ha dejado claro cuál es el servilismo y la política de arrastre con EEUU"

El periodista y escritor Antonio Maestre reacciona y analizas las palabras de la presidenta de la Comisión Europea que se posicionó y se alineó con Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán. En el vídeo, todos los detalles.

Las declaraciones de Ursula von der Leyen han sorprendido a más de uno: además de alinearse con Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán, ha afirmado que el mundo está entrando en una nueva etapa geopolítica: "Europa ya no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido y no volverá", declaró este lunes ante la sorpresa de muchos, incluso dentro de países de la propia Europa.

Al periodista y escritor Antonio Maestre estas declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea no le extrañan: "Que Ursula von der Leyen haga este tipo de extravagancias no nos debería extrañar. Recuerdo que en los primeros días de la invasión, cuando empezó el genocidio en Gaza, tanto ella como Roberta Mazzola decidieron, por su cuenta y riesgo, fotografiarse con Isaac Herzog y darle todo el apoyo. Y eso tampoco estaba consensuado.

Es decir, aclara Maestre, "ella [Ursula von der Leyen] decidió de manera unilateral que esa era la posición que debía tomar, pero obviamente no era la posición de los 27".

Por otro lado, apunta Maestre, "ella, como todos sabemos, es filosionista, que tiene una posición que también se ve impulsada por la política interior alemana, y por sus intereses personales". Y lo que hizo ayer, con esas declaraciones, fue "dejar claro cuál es el servilismo y la política de arrastre con EEUU", concluye Maestre.

