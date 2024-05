Antonio Maestre ha reaccionado a las palabras de Borja Sémper criticando la bronca que se ha vivido en el Congreso de los Diputados. "Es una puñetera vergüenza", ha indicado el portavoz del PP, haciendo referencia a la trifulca que han protagonizado los diputados de Vox este jueves en el debate de la ley de amnistía, donde se han enzarzado con los parlamentarios de Sumar y han dedicado todo tipo de insultos a su diputado Gerardo Pisarello.

El periodista ha respondido a las palabras de Sémper en las que dice que a él esta situación le da ganas de "levantarse e irse", destacando que el problema es que en vez de hacer eso, lo que hace el PP es "pactar" con quienes emiten esos insultos y llevarles a los gobiernos.

"El problema de Vox no sería más que un problema minoritario y no tendría capacidad de gobernar si no fuese porque el PP los incluye dentro de la gobernabilidad", ha explicado, destacando que el problema principal es que "el mayor partido de la oposición los mete en el Gobierno".